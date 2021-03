Riemst

Linda Smulders (40) uit de Bovenstraat in Kanne is ten einde raad. Sinds eind oktober vorig jaar – toen de Watergroep de oude leidingen in haar straat verving - hoort ze in haar woning voortdurend een laag gezoem, alsof er iets rondgepompt wordt. Ondanks de vele onderzoeken en extra ingrepen van de Watergroep en Infrax blijft ze het geluid horen.