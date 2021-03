COLUMN Michel Claesen: Mes que un club

Wees gerust, alleen de titel is in een vreemde taal. En dan nog wel een taal die weinig gesproken wordt, namelijk het Catalaans. De grote voetballiefhebbers onder jullie zullen die woorden wel kennen. Het is de slogan van FC Barcelona en staat in koeien van letters in stadion Camp Nou van deze Spaanse topploeg.

Maar wat is dan nu de link met Bilzen? De betekenis van mes que un club is ‘meer dan een club’. Waarmee bedoeld wordt dat het team niet beperkt is tot een groep voetbalsterren, een vol stadion, de vele doelpunten en massa bekers maar dat er meer te beleven is. En wil dat nu net ook de slogan zijn die gekozen werd door de nieuwe Bilzerse voetbalploeg Sport Vereniging Belisia. Origineel? Eigenlijk niet, want alles wat al gebruikt is door iemand anders, ook al is dat in een andere taal, scoort niet hoog qua originaliteit.

Zelfs de nieuwe naam is in hetzelfde bedje ziek, want de voorloper van Bilzerse VV heette in 1912 Belisia. Maar desalniettemin vind ik het wel een goede naam die de volledige lading dekt. De betrokken ploegen Bilzen-Waltwilder en Spouwen-Mopertingen konden toch moeilijk nog eens alle namen achter elkaar plakken. Hadden we aan de andere kant van de Maas gelegen, dan had men ook kunnen opteren voor de afkorting BWSM, zoals gebruikelijk is bij Nederlandse voetbalploegen. Belisia is immers een van de eerste namen waaronder Bilzen vermeld werd. Na Beila in 950 kwam Belisia in 1096 ter sprake. De echte betekenis is voorlopig nog een raadsel. Sommige bronnen verwijzen naar een Keltische godheid Belenos of naar de betekenis van helder water in het Keltisch (Belisa). Als we nog verder teruggaan, is er ook sprake van een villa of Bilisia. Dus uit respect voor de geschiedenis is de naam Belisia goedgekeurd.

Om binnen enkele decennia nog te weten wie allemaal betrokken was bij deze samensmelting (ik mag het geen fusie noemen), werden de gemeenschappelijke kleuren via drie gekleurde bolletjes onder de naam toegevoegd. De keuze van de kleur van de uitrusting werd bij een andere topclub gehaald. Als Kevin De Bruyne ooit van Manchester City naar SV Belisia getransfereerd wordt, hoeft hij geen geld uit te geven aan een nieuwe voetbaloutfit. Goed gezien voorzitter Janssen en ondervoorzitter Castermans, want het zou KDB financieel anders enorm kraken. En nu maar hopen dat we met z’n allen weer snel in groten getale langs het voetbalveld kunnen samentroepen om luidkeels te roepen: Go Belisia, go!