Wereldwijde roep om boycot na schokkende cijfers: “Het WK aan Qatar toewijzen was fout”

Voor de Rode Duivels beginnen vandaag de voorbereidingen van het WK voetbal in Qatar, volgend jaar. In de oliestaat zelf wordt al sinds 2010 alles uit de kast gehaald voor het prestigieuze evenement en verrezen tal van indrukwekkende stadions. Verborgen achter die pracht en praal: twee miljoen arbeiders die er in abominabele omstandigheden werken. Minstens 6.500 van hen kwamen zelfs al om het leven. “Het WK toewijzen aan Qatar was een fout”, zegt intussen zowat iedereen in de voetbalwereld.