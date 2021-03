Rode Duivel Sebastiaan Bornauw keek de dood in de ogen bij mislukte operatie: “Ik lag in een kunstmatige coma”

Sebastiaan Bornauw heeft geluk gehad, veel geluk. Toen de Rode Duivel op 18 februari geopereerd moest worden aan de wervelkom liep het fout. “Ik lag in een kunstmatige coma”, zegt de verdediger nu in een interview op de website van zijn club 1. FC Köln.

Bornauw nam twee weken geleden voor het eerst opnieuw deel aan de groepstraining. De verdediger werd op 1 maart met succes geopereerd aan de wervelkolom. Die ingreep had echter heel wat voeten in aarde, want een eerste poging om te opereren moest worden stopgezet na een allergische reactie van Bornauw bij de verdoving.

“Mijn lichaamstemperatuur steeg met één graad per minuut”, aldus de ex-verdediger van Anderlecht. “Als men niet meteen had gereageerd, zou mijn lichaam zijn ontploft. De dokters moesten mij 24 uur lang in een kunstmatige coma houden. Twintig jaar geleden zou ik 90 procent kans hebben gehad om te zijn overleden.”

Gelukkig werd Bornauw opnieuw wakker en kon hij twee weken later wel met succes geopereerd worden. “Ik ben erg blij dat het nu goed gaat. Dit had veel erger kunnen aflopen”, zegt hij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bornauw maakte in oktober vorig jaar zijn debuut bij de Rode Duivels in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust (1-1). Een maand later stond hij voor het eerst in de basis tijdens het vriendschappelijk duel in Leuven tegen Zwitserland (2-1).

Keulen staat momenteel pas 16de in de Bundesliga, waardoor het play-offs zou moeten spelen om niet te degraderen. Met 23 punten uit 26 wedstrijden telt het er eentje minder dan Mainz 05 en Hertha Berlijn, maar ook slechts eentje meer dan Arminia Bielefeld.