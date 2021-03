90-plussers ongerust over uitblijvende vaccinatie-uitnodiging

Leopoldsburg

De gemeentes Ham en Leopoldsburg worden overstelpt met vragen van 90-plussers die nog geen uitnodiging mochten ontvangen voor hun vaccinatie. Dit terwijl hun 85-jarige buur bijvoorbeeld wel al naar het gezamenlijk vaccinatiecentrum in Leopoldsburg trok. Het Agentschap dat de uitnodigingen verstuurt, start blijkbaar niet meteen met de oudste burgers.

Uitnodiging

“Het Agentschap Zorg en Gezondheid schrijft op dit moment alle 85-plussers aan met een uitnodigingsbrief voor de vaccinatie tegen COVID-19. Dit gebeurt niet volgens afdalende leeftijd waardoor tachtigers vaak voorrang krijgen op negentigers. Als gemeente hebben wij geen zicht op de volgorde waarin de mensen hun uitnodiging ontvangen, maar wel op het aantal beschikbare vaccins voor het gezamenlijk vaccinatiecentrum van Ham en Leopoldsburg. Zo hebben we van 24 maart tot en met vrijdag 2 april ruim 1.000 vaccins beschikbaar voor de 85-plussers van beide gemeentes. Voor een vlot verloop zijn drie vaccinatielijnen geopend. Wie volgende week aan de beurt is, ontvangt eerstdaags een uitnodigingsbrief via de post. We benadrukken daarom dat er geen reden is tot ongerustheid. Mogelijk is de uitnodigingsbrief al onderweg” stellen de burgemeesters Kauffmann en Heselmans.

Callcenter

Om het callcenter zo veel mogelijk bereikbaar te houden voor de dagelijkse werking, vragen we inwoners – ouder dan 85 jaar – of hun familieleden om pas contact op te nemen met het callcenter als ze geen uitnodiging ontvangen hebben voor vrijdag 2 april 2021. Het callcenter van het gezamenlijk vaccinatiecentrum van Ham en Leopoldsburg is bereikbaar via 011 71 38 77.