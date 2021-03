Tweesterrenrestaurant Slagmolen in Oudsbergen krijgt een totale make-over. Zowel de keuken als het eetgedeelte verhuist naar een nieuwbouw. De huidige eetruimte wordt een bar. De werken zullen een half jaar in beslag nemen. In die periode wordt het diner geserveerd in de feestzaal, de lunch op een nog onbekende locatie in Genk.