Voor de Rode Duivels begint vandaag de voorbereiding van het WK in Qatar. Sinds de toewijzing in 2010 werken in de oliestaat 2 miljoen arbeiders in abominabele omstandigheden, minstens 6.500 van hen kwamen al om. “Het WK toewijzen aan Qatar was een fout”, zegt intussen zowat iedereen in de voetbalwereld.