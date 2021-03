De coronacrisis heeft e-sport een flinke boost gegeven. Ook in onze provincie is de competitie van computerspellen populairder dan ooit. STVV en KRC Genk hebben zelfs allebei een professionele FIFA-speler in huis: Elias ‘ZayroR’ Bray (20) en Abdullah ‘Adbullah_Waiss’ Waiss (20). “Mijn beste tip? Heel veel spelen”, lacht Abdullah.