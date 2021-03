SINT-TRUIDEN

“Deze nieuwe handtas, mevrouw? Dat is dan 0,003 bitcoin alstublieft. Of betaalt u liever in ethereum?” Het zou een gesprekje kunnen zijn in de Truiense lederboetiek SUMOR Par elle waar klanten vanaf nu kunnen afrekenen in verschillende cryptomunten. “We proberen hiermee klaar te zijn voor de toekomst”, zegt medezaakvoerder Lenny Schoofs (38).