Overlegcomité hakt morgen al knopen door

Het coronacommissariaat overhandigt vandaag een nieuwe nota aan de federale regering over de stand van zaken in de coronacrisis. Dat rapport belooft weinig goeds. Het is van november geleden dat de besmettingscijfers zo hoog ­waren en de ziekenhuisopnames blijven stijgen. Dat laatste gaf de doorslag om het kernkabinet vervroegd bijeen te roepen. Vorige week dinsdag waren er 208 ziekenhuisopnames in de 24 uur ervoor. Maandag waren dat er 282, het hoogste aantal in vier maanden.

Sinds 20 uur zit het kernkabinet met de federale vicepremiers bijeen om de zaak te bespreken. Maar op beslissingen zal het nog wachten zijn tot woensdag: morgenvoormiddag kan dan het Overlegcomité samenkomen, om te bekijken welke nieuwe maatregelen moeten worden aangekondigd. Dat overleg werd eigenlijk pas voor vrijdag verwacht.

Het is de politiek die in het Overlegcomité moet uitmaken welke maatregelen genomen worden, zich baserend op de nota van het coronacommissariaat. Opties die genoemd worden, zijn zaken die we eerder al zagen: bijvoorbeeld sluiting van niet-essentiële winkels, contactberoepen, mogelijk zelfs sluiting van de scholen. Maar niemand wil zich daar al voor het Overlegcomité over uitspreken. Vicepremier Vincent van Peteghem (CD&V) pleitte voor aanvang van het kernkabinet nog voor ‘een evenwichtig pakket’.

Experts en de zorgsector hebben ondertussen de druk opgevoerd om maatregelen te nemen. Een strenge lockdown is daarbij geen taboe meer. ‘Elke dag die we verliezen, is er één te veel’, klinkt het bij Domus Medica. Op de persconferentie van het Crisiscentrum zei viroloog Steven Van Gucht dat het tij nog te keren is. ‘Strengere maatregelen kunnen daarbij helpen, maar de grootste hefboom ligt nog steeds in onze eigen handen’, zei hij daar.

Vlaanderen weigerachtig

Vlaanderen lijkt terughoudend te staan tegenover een strenge lockdown. Vlaams minister-president Jan Jambon benadrukte dinsdag in het parlement dat de cijfers nog steeds op de prognose zitten die professor biostatistiek Niel Hens enkele weken geleden maakte, zij het aan de bovenkant van die curve.

‘De boel dichtgooien kan je altijd, dat is de meest zekere maatregel om te zorgen dat het virus weinig verspreidt’, zegt Jambon. ‘Maar of dat op het vlak van geestelijke gezondheid, economie en draagvlak de meest verstandige maatregel is, dat is iets anders.’

Intensieve zorgen

Als de ziekenhuisopnames aan dit tempo blijven stijgen, bereiken we midden april de kaap van 1.000 patiënten op intensieve zorgen. Bij meer dan 1.000 bezette bedden komt de kwaliteit van de zorgvoorziening in het gedrang.