Marc Van Ranst: “Er zit nog één kogel in ons pistool, we moeten die zo goed mogelijk gebruiken”

“Maar wachten is ook geen goede optie. De cijfers gaan hoger, elke week, en we weten ondertussen dat het telkens langer dan een week duurt om die cijfers weer naar beneden te krijgen. Het laatste wat je wil is op een niveau komen van vijf- à zesduizend nieuwe besmettingen per dag. Dat moet echt naar beneden.”

De huidige maatregelen, waardoor we zeventien weken op een - weliswaar vrij hoog - plateau hebben kunnen blijven, zijn nu niet meer voldoende volgens Van Ranst. “Dat komt vooral door de Britse variant, die niet alleen besmettelijker is, maar ook zieker maakt en waardoor er dus meer mensen in de ziekenhuizen terechtkomen en de druk op intensieve zorgen verhoogt.”

Van Ranst herhaalde zijn pleidooi voor een korte, maar krachtige lockdown. “Een periode van drie à vier weken”, aldus de viroloog. “Tot na de paasvakantie, misschien nog een week langer. Dan zijn we iets meer zeker dat de maatregelen aan het werken zijn.”

Over welke bijkomende maatregelen had hij het dan? De scholen dicht? De niet-essentiële winkels dicht? De kappers weer dicht? Alleen nog essentiële verplaatsingen? “Over elk van die maatregelen kan je discussiëren”, aldus Van Ranst. “Het is aan de politiek om een verantwoorde beslissing te nemen. Belangrijk is vooral dat je de mensen gelegenheden moet afnemen om andere mensen tegen te komen. Met welke maatregelen dat precies gebeurt, maakt niet eens zo veel uit. Je moet er voldoende uitpikken, zodat je tot een pakket komt dat werkt. Nu nog eens halfslachtige maatregelen treffen, om binnen een paar weken nog eens te verstrengen en nog eens en nog eens... Dat werkt niet meer. Dat willen de mensen niet meer. Er zit nog één kogel in ons pistool, we moeten die nu zo goed mogelijk gebruiken.”