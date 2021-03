Miljoenen spinnen slaan op de vlucht voor overstromingen in Australië en palmen alles in

Wie bang is voor spinnen, kijkt nu best even weg. De Australische staat Nieuw-Zuid-Wales en omliggende regio’s gaan gebukt onder overstromingen veroorzaakt door hevige regenval. Duizenden mensen werden al geëvacueerd, maar ook spinnen slaan op de vlucht voor het oprukkende water. Ze palmen velden, omheiningen en garagepoorten in. Volgens inwoners proberen ook andere dieren zoals slangen, hagedissen en krekels te ontsnappen aan de overstromingen.