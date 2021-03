Hasselt

Waar het aantal besmettingen bij 60-plussers in Limburg vorige week nog daalde, is er nu een toename met 58 procent. Voorlopig zorgt dat nog niet voor meer ziekenhuisopnames. “Maar we houden ons klaar voor een mogelijke toeloop van Covid-patiënten”, klinkt het in de Limburgse ziekenhuizen.