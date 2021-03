Osteopaat: "Weinig frisse lucht en stress zorgen ook voor rugproblemen"

Ondertussen blijft thuiswerken een verplichting voor heel wat Limburgers. Omdat heel wat mensen thuis niet over het juiste ergonomische materiaal beschikken stijgt het aantal rugklachten enorm. Maar volgens osteopaat Christophe Wolfs uit Kortessem is er meer aan de hand en zijn weinig frisse lucht, een gebrek aan beweging en veel stress ook belangrijke oorzaken voor rugproblemen. Met zijn boek 'Het abc voor een gezonde rug' wil hij inzicht geven in hoe we rugklachten beter kunnen voorkomen.