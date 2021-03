Intensivist Jessa Ziekenhuis: "Tegen dit tempo liggen bedden intensieve zorgen binnen tien dagen vol"

"Tegen dit tempo liggen alle bedden op intensieve zorgen die voorbehouden zijn voor coronapatiënten binnen de tien dagen vol." Dat voorspelt dokter Jasperina Dubois, intensivist aan het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Als dat gebeurt, dreigt ook de reguliere zorg te worden uitgesteld. De dokter ziet ook dat coronapatiënten die op intensieve zorgen belanden jonger zijn dan tijdens de tweede golf, en vaak ook zieker. Als we de lente en de zomer willen redden, is het volgens haar beter om nu even kort op de rem te gaan staan.