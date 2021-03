Winkels en contactberoepen roepen klanten op om nog snel langs te komen voor eventuele lockdown

Gaat het land opnieuw in lockdown? Dat is de vraag die op ieders lippen ligt nu het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Morgenvroeg komt het Overlegcomité samen om een beslissing te nemen. Heel wat zelfstandigen voelen de bui al hangen en denken dat niet-essentiële winkels moeten sluiten en dat contactberoepen hun werk opnieuw neer zullen moeten leggen. Daarom roepen ze hun klanten op om nog snel langs te komen, voor het te laat is. Ook de Bilzerse kapper Geert Somers riep zijn klanten via sociale media op om nog een afspraak te boeken, en sindsdien staat de telefoon roodgloeiend.