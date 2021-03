In de tweede etappe van de ‘Volta a Catalunya’ kregen de renners een tijdrit van 18,5 kilometer voorgeschoteld. De Australiër Rohan Dennis (INEOS-Grenadiers) etaleerde zijn klasse en was met een tijd van 22:27 de snelste. Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) eindigde derde, en wordt zo de nieuwe leider in het algemeen klassement.