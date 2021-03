Opvangkinderen leren over gevoelens met Eitje

In de opvang van Jessica Kellers in Sint-Truiden kregen de kinderen bezoek van 'Eitje'. De onthaalmoeder bedacht het figuurtje om met de peuters rond emoties te werken.

Jessica Kellers werkt al tien jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang in Sint-Truiden. Ze vindt de job nog steeds uitdagend en doet haar werk met hart en ziel. Jessica is zeer creatief en deelt ideeën met collega’s via Facebook. Omdat werken rond emoties met peuters niet altijd gemakkelijk is, bedacht ze 'Eitje'. Eitje beleeft avonturen met leuke en minder leuke dingen. De opvangkindjes leven zich in en zoeken mee naar oplossingen voor kleine probleempjes. Boeiend om te zien hoe ze meegaan in het verhaal.