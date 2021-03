Er is een “juridische discussie” aan de gang tussen de raad van bestuur van Bpost en de ontslagen CEO Jean-Paul Van Avermaet over zijn ontslagvoorwaarden en -vergoeding. Het is niet uitgesloten dat die discussie uiteindelijk voor de rechtbank zal worden beslecht. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) dinsdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.