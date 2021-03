‘Tiens, die mag er ook wel zijn.’ Is het jou ook al overkomen dat die ene collega of kennis er plots een pak aantrekkelijker uitziet, met een masker op? Je bent niet alleen, experts bevestigen dat de mensen rondom ons in deze barre coronatijden knapper worden. “Of toch in ons hoofd: ons brein vult zelf aan wat we niet zien, in de allermooiste versie.”