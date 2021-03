Waarom het vijfde seizoen van ‘La casa de papel’ het laatste wordt

Het vijfde seizoen van La casa de papel, de populairste niet-Engelstalige serie aller tijden, wordt het laatste. De makers hebben in de Spaanse krant Marca nu ook uitgelegd waarom dat zo is.

Vier seizoenen hebben we al achter de kiezen van de uiterst populaire Netflix-reeks La casa de papel. Het verhaal van de professor en zijn kompanen, allemaal genoemd naar een stad en getooid in rode pakken, zet zich komende zomer nog even verder. Dan verschijnt immers het vijfde seizoen. Maar daarna trekt Netflix de stekker eruit.

Waarom dat is? Door het succes van de reeks is het onmogelijk geworden om de cast bij elkaar te houden. Het regent aanbiedingen voor rollen in allerhande series en films bij de enorm populaire acteurs, en dus is een geschikt moment vinden om ze allemaal samen te brengen en te filmen een huzarenstukje geworden. Daarom achten de makers het een goed moment om ermee op te houden.