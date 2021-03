Doorgedreven testing in bedrijven kan woensdag beginnen

De doorgedreven testcampagne in de bedrijven en openbare diensten waar telewerk niet mogelijk is, kan woensdag starten. Dat laat het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne weten. De mail met de nodige details vertrekt dinsdag/vandaag nog naar de arbeidsgeneesheren en de preventiediensten.

Het Overlegcomité kondigde vorige week vrijdag al aan dat er meer getest zou worden in de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is, en waar het risico op coronabesmettingen dus het hoogst is. Het is de bedoeling om sneltesten ter beschikking te stellen van die bedrijven en openbare diensten zoals de politie of het onderwijs.

De doorgedreven testing kan woensdag/morgen van start gaan, laat minister van Werk Dermagne weten. In een mail die dinsdag/vandaag nog vertrekt worden de arbeidsgeneesheren en de preventiediensten op de hoogte gebracht van de manier waarop de testen moeten worden afgenomen en de beschikbare stock.

De focus ligt in eerste instantie op Henegouwen, Namen, Brussel en Oost-Vlaanderen, omdat de besmettingen daar het snelst stijgen. De testen zullen gebeuren in alle sectoren, maar bedrijven waar een uitbraak is, krijgen extra aandacht. Het zijn de arbeidsgeneesheren die de tests zullen afnemen, en deelname blijft vrijwillig. De testing kan trouwens geen reden zijn om niet langer te telewerken terwijl dat wel mogelijk is, benadrukt Dermagne.