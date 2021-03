Wouter Beke: “Toch tweede kans voor wie niet ingaat op uitnodiging coronavaccin”

Dirk Dewolf, topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zei vorige week dat wie zijn vaccin weigert, definitief zijn plaats in de vaccinatiecampagne verliest. “Er wordt in Vlaanderen niet aan vaccinshopping gedaan. (...) Het is enigszins cru om het zo te zeggen, maar het is eten wat de pot schaft”, klonk het.

Die uitspraak deed bij meerdere parlementsleden, zowel van meerderheid als oppositie, de wenkbrauwen fronsen. Als we willen dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren, moet je mensen die zich bedenken dan geen ‘tweede kans’ geven? Zo kan het zijn dat mensen zich bijvoorbeeld hebben laten afschrikken door de verhalen rond Astra-Zeneca, maar kan het zijn dat die mensen zich intussen bedacht hebben. “Het lijkt me belangrijk dat er een mogelijkheid komt om zich te laten reactiveren op de vaccinatielijst”, aldus Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD).

“Iedereen verdient een tweede kans”, gaf minister Beke toe. Wie niet ingaat op een uitnodiging, zal volgens Beke een tweede kans krijgen, maar komt dan wel pas aan bod “als alle andere groepen hun kans op een vaccin hebben gehad”.

N-VA-parlementslid Koen Daniëls vroeg nog op welke manier mensen zich na een weigering toch opnieuw zouden kunnen laten opnemen in de vaccinatielijsten, maar op die vraag kwam geen sluitend antwoord.