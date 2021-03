Eregouverneur bedankt Rode Kruis Limburg met een boom

Op vrijdag 19 maart ging eregouverneur Herman Reynders langs bij Rode Kruis Limburg om er een boom te planten uit erkentelijkheid voor de goede samenwerking gedurende zijn ruim tienjarige ambtstermijn. Zijn zomereik kreeg een prominent plaatsje in de voortuin van de provinciale zetel in de Boomkensstraat .

Een verdere vergroening van onze provincie en vooral van de woonbuurten stond al langer op de wensenlijst van voormalig provinciegouverneur Herman Reynders omdat dit het klimaat, onze leefkwaliteit en ook onze gezondheid ten goede komt. In 2019 deed hij al een oproep om in Limburg 100.000 bomen te planten en werd er bij LSM, de stichting Limburg Sterk Merk, 1 miljoen euro voorzien voor de Limburgse gemeenten om bomen te planten.Bij de neerlegging van zijn ambt op 1 februari 2020 voegde hij zelf de daad bij het woord door 120 bomen aan gemeenten en diverse organisaties te schenken uit erkentelijkheid voor de jarenlange goede samenwerking. Inmiddels zijn bijna alle dankbomen geplant en op vrijdagvoormiddag 19 maart kwam het Rode Kruis aan de beurt. De eregouverneur werd op de provinciale zetel van Rode Kruis-Vlaanderen ontvangen door provincievoorzitter Willy Van de Wauw, provinciemanager Noël Bancken en Jos Dessers, provinciale PR & Werver.Na afloop van de boomplanting werd hem door provincievoorzitter Willy Van de Wauw het recent verschenen boek ‘Helpen Helpt - vijf decennia Rode Kruis in Vlaanderen’ overhandigd. In deze publicatie werd de rijke geschiedenis van Rode Kruis-Vlaanderen, de grootste vrijwilligersorganisatie van het land, uitvoerig gedocumenteerd en neergeschreven.