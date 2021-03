Bisdom vraagt aandacht voor vergeten groepen

"Terecht ging heel wat aandacht naar de mensen van de zorg in de ziekenhuizen en rusthuizen", zegt Frank Deloffer, bisschoppelijke gedelegeerde, "maar we vergeten heel vaak groepen van mensen in onze samenleving die niet in de media aan bod komen, die niet voorkomen in de vaccinatieplanning. Ik denk dan aan daklozen, mensen zonder papieren, gevangenen. Binnen de kerk zijn er gelukkig heel wat vrijwilligers welke zich om deze mensen bekommeren. Vanuit een echte roeping hebben zij een goddelijke inzet. Zij vormen een luisterend oor, een helpende hand, brengen hoop.”Bisschop Patrick Hoogmartens hield eraan een groep van vrijwilligers welke in de Hasseltse gevangenis mensen en hun familie bijstaan coronaproof te ontvangen. Hij dankte hen en via hen allen die niet aanwezig konden zijn voor hun getuigenis van hoop, geloof en liefde.