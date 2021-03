HERBELEEF. Dit zijn de twintig meestgestelde vragen over darmkanker

Het Belang van Limburg organiseerde op dinsdag 23 maart een online vragenronde met dokter Luc Colemont van vzw Stop Darmkanker. Lezers stuurden meer dan 150 vragen in over de ziekte die één op twintig Belgen treft maar die makkelijk opgespoord kan worden met een stoelgangtest. Hier vindt u de meestgestelde vragen en de antwoorden van dr. Colemont.

LEES OOK. Waarom Tom Waes zich laat testen op darmkanker: “Bij papa was het vijf voor twaalf”

LEES OOK. Een stoelgangtest is een cadeau dat je leven kan redden

Toch nog vragen over het Vlaams Bevolkingsonderzoek Darmkanker of de test: Bel dan naar 0800/60.160 of stuur een mail naar info@stopdarmkanker.be