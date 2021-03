Wales is komende woensdag in Leuven de eerste opponent van de Rode Duivels in de voorronde van het WK 2022. Gareth Bale, de ster in de Welshe selectie, is zich ervan bewust dat Wales de Rode Duivels in het verleden vaak lastige wedstrijden heeft bezorgd. “Maar het verleden telt niet voor de toekomst”, zo verklaarde de aanvoerder daags voor de match. “