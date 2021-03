Sint-Michiel Leopoldsburg plant bloemen voor WZC Ocura

De leerlingen van het zesde leerjaar van Sint-Michiel Leopoldsburg trokken zopas naar het woonzorgcentrum Ocura in Beringen. Daar kleurden ze de dag van het personeel en de bewoners.

Klas 6A trok met de schoolbus naar Beringen omdat de moeder van juf Anita sinds 2018 verblijft in ‘De thuishaven’ van het woonzorgcentrum. 24 leerlingen schreven een gedicht voor het personeel en de bewoners naar aanleiding van de moeilijke tijd rond corona. Ze tekenden grote bloemen en alles samen werd geplant in de tuin voor De Thuishaven. Iedereen aanschouwde deze klus en plots kreeg het uitzicht van de bewoners veel kleur. Muziek en dans volgden voor de ogen van de ouderen en hun helpers. En omdat 21 maart ook de 'dag van de zorg' is, werd er ook een affiche met daarop ‘Ik hou van u’ bij de bloemen geplant.