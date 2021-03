Kinderboerderij van XCL Stapsgewijs is een succes

“Omdat we op onze school aan outdoor education doen, vonden we het belangrijk en leerzaam voor de kinderen om een kinderboerderij te hebben”, klinkt het op basisschool XCL Stapsgewijs. “Samen met enkele enthousiaste ouders werden een mooie kippenren en enkele grote hokken voor de dieren gemaakt. Toen alles in orde was en de dieren er veilig konden vertoeven, verwelkomden we Fien de witte kip en Marie de zwarte kip. Niet veel later kregen ze er nog een vriendje bij. Lina van onze school zorgde voor een prachtige haan die de kinderen Pluim noemden.”

Naast de kippen en de haan werden ook de schattige konijntjes Pluisje en Tijgertje met veel enthousiasme onthaald. “Wekelijks zorgt een andere klas voor de diertjes. Ze moeten ervoor zorgen dat ze altijd eten en drinken hebben, maar ook moeten ze één keer per week de hokken schoonmaken en de boerderij weer netjes in orde maken. De kinderen kijken er enorm naar uit en doen al deze taakjes met veel plezier. Ze krijgen daardoor niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar door te beleven en te ervaren, stimuleren we de kinderen om op die manier ook meer te leren over hoe ze met dieren moeten omgaan en hoe ze de dieren moeten verzorgen.”