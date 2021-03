Gezonder worden? Trek de natuur in en geniet van de geluiden

Eens goed uitwaaien aan zee of diep ademhalen in het bos: het doet niet alleen deugd, je gezondheid krijgt een boost van al die natuurgeluiden. Dat bewijst een studie, gepubliceerd in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Wie omgeven is door natuurlijke geluiden heeft een betere gezondheid dan wie zich vaak in lawaai bevindt. Vooral het geluid water heeft een gunstige impact op onze fysieke en mentale gezondheid, gevolgd door vogels die vrolijk tsjilpen en een combinatie van beiden. Dat is de conclusie van Rachel Buxton, een natuurbeschermingsbioloog aan de Carleton University in Ottawa.

Minder stress

De wetenschapster analyseerde samen met haar team 36 eerdere studies rond hetzelfde onderwerp, waarbij mensen in laboratorium- of ziekenhuisomgevingen natuurlijke geluiden te horen kregen via een koptelefoon. Daarnaast bestudeerden de vorsers ook geregistreerde geluiden, verzameld op 221 verschillende locaties in 68 nationale parken in de Verenigde Staten.

Over het algemeen verbeterde de gezondheid van de deelnemers die werden blootgesteld aan natuurlijke geluiden met 184 procent. Dat resulteerde bij hen onder meer in een betere hartslag, stabiele bloeddruk en minder pijnklachten. Diezelfde geluiden leidden ook tot 28 procent minder stress en ergernissen en verbeterden cognitieve prestaties.

Mentaal herstel

Het fenomeen is moeilijk te verklaren, al heeft Buxton een idee hoe het komt. “Evolutionair gezien is een akoestische omgeving met veel natuurlijke geluiden een goede indicator van een veilige plek. Tijd spenderen in de natuur zorgt voor mentaal herstel omdat we niet gespannen zijn”, klinkt het. Ze raadt mensen aan om zich bewust te zijn van deze geluiden. Sluit dan je ogen en luister naar de zingende vogels en de wind die de bladeren doet ritselen. De geluiden zijn niet alleen prachtig en inspirerend. Nu hebben we vrij goed bewijs dat ze ook goed voor ons zijn.”