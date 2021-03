Limburgse Wandelchallenge: op zoek naar de stilte in Tessenderlo

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Fons Verwimp (Vooruit-SPIL) van Tessenderlo zoekt de stilte in Gerhagen op.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Stilte in Gerhagen. Dat mag u letterlijk nemen. “Dit stukje natuur is erkend als stiltegebied. Ideaal

Burgemeester Fons Verwimp — © Raymond Lemmens

voor wie bijvoorbeeld eens op zijn eentje een stuk wil doorwandelen om de zaken op een rijtje te zetten”, beschrijft Fons Verwimp.

Tessenderlo kreeg in 2005 er ineens tal van hectare bos bij toen prins De Merode zijn eigendom verkocht. De gemeente maakte het openbaar toegankelijk. “Tessenderlo staat al jaren bekend als industriegemeente. Alleen beschikken wij ook over echt wel veel heidegebied en natuur. Dat is niet zo bekend, dus kom gerust eens langs om er met volle teugen van te genieten.”

Om naar de startplaats van de route te gaan, wandelen we door een poortje langs het bosmuseum. Zo’n twintig meter voorbij de vogelwand staat een ‘luistersteen’. De naam geeft het al weg: we zetten ons even op de steen en luisteren naar het verhaal van de fluisteraar. Wie het fluisterpad verder wil volgen kan de natuurbeleefroute van 1,5 km hier volgen. Wij kiezen de groene route en stappen dus de andere kant op.

Het smalle pad slingert door het bos. Op het einde van het bospaadje slaan we een breed pad in achter de parking, en wandelen we richting de hondenlosloopzone. Deze hondenlosloopzones van 7,5 ha is één van de grootste losloopbossen van Vlaanderen. Er is ook een aparte puppyzone voorzien.

Net voor de losloopzone draaien we links een pad in en passeren langs de ‘mijmerbank’. De vereniging van Ouders van Overleden Kinderen ontwierp deze rustplek om even stil te staan en te mijmeren. We zetten ons hier even op de uitnodigende bank, lezen het gedicht van Cyriel Gladines en bewonderen het kunstwerk van beeldhouwer Raf Timmermans.

(Lees verder onder de foto)

© rr

Lummelen

Verderop sturen de groene pijltjes ons rechtdoor het bos in. Vanaf hier is het volop genieten van de stilte. Gerhagen is een erkend stiltegebied. Het is een van de unieke plekjes in Vlaanderen waar je weinig geluidsoverlast hebt. Zo horen we des te beter het roffelen van een zwarte specht op een boom, of het geritsel van een wegschietend konijn. Na een afslag naar links, staan we plots op een open vlakte met een weids vergezicht. Hier staat een ‘lummelbank’ die dient om in stilte even te genieten van de omgeving. Zo gezegd, zo gedaan.

Als we even later ‘uitgelummeld’ zijn, vervolgen we het brede zandpad en komen terecht op een stukje verharde weg. Dit is het rolstoelpad van 2,7 km dat ook vertrekt bij het bosmuseum. Onze groene route draait echter links het bos in, waar we nog even verder genieten van de stilte en het ruisen van de hoge dennenbomen. Wanneer we even later het bos uitstappen, gaan we ook weg van de stilte. We komen terug in de buurt van het bosmuseum en de speeltuin. Als afsluiter beklimmen we de uitkijktoren nog om te genieten van de ruime omgeving.

(Lees verder onder de foto)

© Danny Louwet

Praktisch

Wandeling: Stiltepad Gerhagen

Startplaats? Bosmuseum Gerhagen, Zavelpad 10 in Tessenderlo

Lengte? 3,5 km, 4.700 stappen in 50 minuten

Signalisatie? Groene route

Meer info over Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

De groene route in Tessenderlo — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.