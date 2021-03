Plopsaland gaat (voorlopig) dan toch geen attractie hernoemen naar het bekende TikTok- en YouTube-duo Céline en Michiel. “Gezien de commotie werd besloten om de projecten met influencers tijdelijk on hold te zetten”, zo maakte de directie van het pretpark dinsdag bekend in een persbericht. Een petitie tegen de plannen had in geen tijd ruim 50.000 handtekeningen verzameld.