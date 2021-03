Limburgse Wandelchallenge: een duik in de geschiedenis van Kelchterhoef

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Deze week trekt Alain Yzermans (Vooruit) van Houthalen-Helchteren op pad in en rond Kelchterhoef.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Voor burgemeester Alain Yzermans is Kelchterhoef een van de mooiste plekjes van Limburg. “Het is mijn favoriete locatie om tijdens een stevige natuurwandeling helemaal ‘zen’ te worden. Het is

Burgemeester Alain Yzermans — © Sven Dillen

een oerlandschap en je ademt er de geschiedenis van onze gemeente in, waar de abdijhoeve ons terugbrengt naar de Norbertijnen uit de elfde eeuw.”

Kelchterhoef groeide de voorbije jaren uit tot een toplocatie voor zachte recreatie. “Maar vele inwoners zijn ook verknocht aan dit prachtig wandeldomein op de grens van de weidse purperen Tenhaagdoornheide. De indrukwekkende kastanjedreef, de routenetwerken, de eeuwenoude eik, de ecologische speeltuin, het nieuwe multimovepad en een picknickvlonder maken samen met diverse biotopen van deze plek een groene trekpleister voor jong en oud.”

We vertrekken aan de Abdijhoeve van Kelchterhoef. Een stukje geschiedenis uit de streek want de hoeve werd al in 1228 gebouwd door de Norbertijnen van Floreffe. We volgen de gele route richting de eerste vijvers. Waterliefhebbers zitten hier meteen goed: je kan door het water plonsen via de wiebelbrug. Wie zijn voeten liever droog houdt, kan op veilig spelen via de bovenste brug.

(Lees verder onder de foto)

Durf jij over de wiebelbrug te stappen? — © An Bloemen

We wandelen verder langs het militair domein in de richting van het loofbos. Dit is één van de oudste bossen van de streek. Menige eik, berk, beuk en kastanjeboom hebben hier honderden jaren op de teller.

Tussen de bomen door zien we een volgende vijver en hoeve verschijnen. We komen aan bij Hoeve Mieneke, die haar naam dankt aan de laatste bewoonster: Philomene (‘Mieneke’) Catharina Beertens. Via het infopaneel en de ErfGoedApp kom je alles te weten over de geschiedenis van deze plek.

Schapen tellen

De route loopt verder via het plankenpad over het water van de vijver achter de hoeve. We maken een snel ommetje langs het eiland, waar je een spel kan spelen, en vervolgen onze weg door het bos. Even opletten bij de oversteek van de Weg naar Zwartberg, waarna we stilaan in de natte heide van Ten Haagdoorn komen. Hier bepaalt de Laambeek het landschap. Kronkelend baant de stroom zich een weg door de heide. Terwijl we verder wandelen komen we op de grens met de droge heide van Ten Haagdoorn. Samen met de Teut in Zonhoven is dit één van de meest waardevolle heidelandschappen in Limburg. Om de heide in stand te houden, wordt ze begraasd door schapen. Een deel van de kudde trekt rond onder begeleiding van twee herders met hun herdershonden. Het andere deel blijft ter plekke en graast binnen een raster. Dankzij de begrazing en de moderne manieren van heidebeheer voelen heel wat dieren, zoals de gladde slang, de boomleeuwerik en de tapuit, zich thuis op deze heide.

(Lees verder onder de foto)

Tenhaagdoornheide, een van de kostbaarste heidegebieden in Limburg. — © An Bloemen

Via het heidegebied wandelen we verder richting vakantiecentrum De Bosberg, en komen zo ook weer terug op Domein Kelchterhoef. We sluiten af aan de oudste eik van het domein. Er wordt gefluisterd dat hij maar liefst 750 jaar oud is…

Praktisch

Wandeling: Kelchterhoef - Ten Haagdoorn

Startplaats? Kelchterhoefstraat 7 in Houthalen-Helchteren

Lengte? 9,1 km, 12.300 stappen in 2u15

Signalisatie? Volg de gele zeshoek

Nodig? Het pad is grotendeels onverhard, stevige wandelschoenen zijn aangeraden.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De gele route in Kelchterhoef. — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.