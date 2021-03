Geslaagd wandelweekend bij de Bos- en Heikabouters

Zaterdag en zondag was het schitterend lenteweer. De wandelaars waren massaal, coronaproof, komen wandelen. Maar ze genoten vooral van de eerste lentedagen in deze prachtige omgeving.Iedereen koos zelf zijn startuur en wandelafstand. Er waren lussen voorzien van 4, 6, 9 en 11 km. Veel wandelaars zijn zelfs op beide dagen komen wandelen om toch maar optimaal te genieten van alle aangeboden en prima gepijlde parcours. Via allerhande media kreeg het clubbestuur terecht vele felicitaties voor dit mooie parcours.Indien de coronamaatregelen het toelaten zal de volgende wandeltocht 'Vlaanderen wandelt lokaal in As en Opglabbeek' doorgaan op 25 april.