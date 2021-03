Kleuterdag in Stippe Stap

Na weken gewerkt te hebben rond het thema 'ridders en prinsessen' volgde de apotheose. De kleuters werden uitgenodigd op het galabal van kasteel Stippe Stap. De prinsessenjurken werden uit de kast gehaald, harnassen werden geknutseld alsook de zwaarden en de schilden. De sierlijke prinsessen en stoere ridders werden onthaald op kasteel Stippe Stap voor een groot feest. Tijdens 'de dans der stoelen' werd er uit iedere klas een prins en prinses gekozen. Hoe mooi was het om te zien hoe een jonge ridder de hand vroeg van een stralende prinses!Iedereen werd op de rode loper verwacht voor een acte de présence en met een applaus verwelkomt op het prinsenbal.Nadien was er een tornooi en overwon de zwarte ridder de draak. Wat volgde was een regen van snoepjes en confetti.Wie meer wil weten over deze bijzondere kleuterdag verwijs ik jgraag naar de Facebookpagina van 'Stippe Stap', en ontdek daar de foto's van een wonderbaarlijke dag.