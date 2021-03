De nieuwe Tuinrangers werden dinsdag voorgesteld in de tuin van Sabina Bossaerts in Vlakveld. — © Chris Nelis

GENK

In de tuin van Sabina Bossaerts in Vlakveld in Genk stelde dinsdagvoormiddag Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) de eerste Tuinrangers van dit jaar voor. Zij gaan samen met particuliere eigenaars de biodiversiteit in de tuinen te verbeteren.