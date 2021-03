Het comebackjaar van Oranje: Nederland start in Turkije aan de weg naar Qatar

Het WK van 2014, dat was de laatste keer dat we Nederland nog eens zagen op het grote toneel. Toen zweefde Robin Van Persie door de lucht om met een kopbal voormalig kampioen Spanje naar huis te sturen. Nederland eindigde derde in Brazilië, maar zakte daarna weg. Geen EK in 2016 en geen WK in 2018. De anders zo trotse Nederlanders hadden niet veel om over naar huis te schrijven, maar met Frank De Boer aan het roer zou dat wel eens kunnen veranderen. De oranje weg naar Qatar begint woensdag uit tegen Turkije.