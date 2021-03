Huisartsen overstelpt met coronapatiënten: “Liever vandaag dan morgen lockdown”

De huisartsen vragen de regering om een lockdown af te kondigen en dat liever vandaag dan morgen. Huisartsen worden overstelpt met patiënten die coronasymptomen vertonen. Het is duidelijk dat het virus sterk aanwezig is, ook in onze provincie. De huisartsen werken de klok rond om alle patiënten te ontvangen en te testen. Maar de vermoeidheid slaat ook bij hen toe. Er moet nu iets gebeuren, vinden ze, voor ook de ziekenhuizen overbelast worden.