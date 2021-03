Hasseltste scholengroep Sint-Quintinus breidt fors uit

Hasselt

De grootste scholengemeenschap van Limburg, Sint-Quintinus in Hasselt, breidt fors uit en rondt volgend jaar de kaap van de 8.000 leerlingen. De nieuwbouw in HAST en het Stevoortse Mariaburcht zijn achter de rug. Vandaag zit de uitbreiding van het Virga-Jesse College in een tweede fase, en na de zomer volgt Kindsheid Jesu en Sint-Jan Berchman in Zonhoven nog. De sterke groei van dik 600 leerlingen heeft met het aanbod te maken. Gigant Sint-Quintinus heeft alles onder één dak.