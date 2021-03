Poetin wil zich niet laten filmen bij vaccinatie

De Russische president Vladimir Poetin wil zich - in tegenstelling tot vele andere staatshoofden - niet laten filmen bij zijn dinsdag geplande vaccinatie tegen het coronavirus. “Het bevalt hem niet”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Poetin is nooit voorstander geweest van inentingen in het openbaar en doet nu al zeer veel voor het “propageren” van het Russische vaccin, klinkt het. Toch wekt Poetins terughoudendheid verwondering op, want doorgaans deinst hij er niet voor terug om te poseren met blote bast te paard of bij de dokter.

“Je kan hem maar op zijn woord geloven”, zei Peskov. Voor veel twijfelende Russen zou de vaccinatie van de Kremlinleider ertoe kunnen leiden dat ze de in eigen land ontwikkelde vaccins vertrouwen. Er wordt evenmin bekendgemaakt met welke van de drie door Rusland ontwikkelde vaccins de president zich laten vaccineren. “Alle drie vaccins zijn absoluut betrouwbaar”, zei Peskov.

Poetin noemde Spoetnik V, het eerst geregistreerde vaccin, het beste vaccin ter wereld. Zelfs de staatsmedia reageerden ontgoocheld en stelden dat beelden meer zeggen dan woorden. Recent liet de Britse premier Boris Johnson zich nog onder het oog van de camera inenten met het AstraZeneca-vaccin.

De Kremlin-woordvoerder zei aan agentschap Interfax dat Poetin pas ten vroegste in de herfst weer een werkdag zonder beperkingen van zijn contacten of van reizen zal hebben. In september zijn er parlementsverkiezingen. Daarvoor moet de immuniteit van de president het “nodige niveau” bereikt hebben, zegt Peskov.

De vaccinatie van Poetin is een felbesproken onderwerp in Rusland. Eerst twijfelde hij, vervolgens verklaarde hij dat Spoetnik niet voor zijn leeftijd vrijgegeven is - Poetin is 68 jaar. Toen het vaccin wel toegelaten werd voor 60-plussers, klonk het plots dat de prik niet in Poetins ‘vaccinatieplan’ paste. Maandag kondigde hij verrassend aan dat hij zich dinsdag laat inenten. Normaal gebeurt dat ‘s avonds.

In Rusland zijn nog relatief weinig inwoners gevaccineerd. Volgens de officiële cijfers hebben nog maar 4,3 miljoen personen de twee nodige prikken gekregen. Dat is ongeveer 3 procent van de bevolking.