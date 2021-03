Limburgse Wandelchallenge: romantische impressie van het boerenleven in Nieuwerkerken

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken is een getrainde wandelaar en doorkruist wekelijks al stappend zijn gemeente.

“Wij hebben het geluk over meerdere prachtige routes te beschikken. Elke deelgemeente heeft zijn eigen tocht”, beschrijft Dries Deferm. “Je leert het dorp als het ware langs een andere kant, en

veelal van tussen het groen, kennen.”

Vanop het gemeenteplein vertrekken verschillende wandelingen. “Wij kiezen voor de Elsbroekwandeling. Een heel gevarieerde tocht die er alleen maar aantrekkelijker op wordt nu de bloesems weer in aantocht zijn”, verzekert de burgemeester.

Na enkele straten laten we het centrum achter ons en slaan een verkeersvrije weg in tussen de fruitplantages. Wij zijn nu nog net iets te vroeg, maar in april geniet je hier van een prachtige bloesemzee.

Oorlog

Langs open velden, akkers en populieren komen we aan in Binderveld, de kleinste en meest schilderachtige deelgemeente van Nieuwerkerken. Via een rustige woonwijk stappen we naar de 19de-eeuwse Sint-Jan Baptistkerk. Op het aanpalende kerkhof ontdekken we oude grafkruisen uit de 16de en 17de eeuw.

De wandeling maakt een rondje langs de Molenstraat en een onverhard pad, dat ons via velden en fruitplantages naar het Kasteel van Binderveld leidt. Hier stond vanaf de 12de eeuw een waterburcht die het decor vormde voor heel wat veldslagen. Het kasteel werd meermaals verwoest en heropgebouwd. Het herenhuis dat je hier nu ziet, dateert uit 1634. De oude toegangspoort en het grachtensysteem van weleer kan je wel nog zien.

Historische hoeves

We wandelen terug naar de kerk, en zo de Hoogstraat in. Hier is het genieten van de rust en het boerenleven, dat echt nog in de straten leeft. We stappen voorbij boerderijen, kapelletjes, velden, fruitbomen en nog meer fruitbomen. Op verschillende plekken reikt het zicht over de wijde omgeving ver.

De tocht gaat soms over veldwegen, maar loopt grotendeels over verharde wegen. Een daarvan is de Schelfheidestraat. Hier staan nog enkele oude hoeves uit de 18de eeuw. Op nummer 60 stappen we langs de ‘Schelfhoeve’. Even verderop, passeren we langs nummer 44 de ‘Schelfheidewinning’. Aan het eind van de straat staat er ten slotte nog een fraaie 19de-eeuwse vakwerkhoeve ‘De Zwarte Stijlen’.

We steken de Diestersteenweg over naar een onverhard weggetje dat ons door een bosje naar de Heuvelstraat leidt. Die voert ons op haar beurt weer naar het centrum van Nieuwerkerken, en het eindpunt van de route.

Praktisch

Wandeling: Elsbroekwandeling

Startplaats? Kerkstraat 113 in Nieuwerkerken

Lengte? 12 km, 16.200 stappen in 3 uur

Signalisatie? Volg de blauwe pijl

Nodig? Aangename wandelschoenen

Download hier de GPX-versie.

Veel wandelplezier!

