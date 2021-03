DSM-renners Roche en Pedersen in isolatie na contact met werknemer die positief testte

Team DSM heeft dinsdag bekendgemaakt dat renners Nicolas Roche en Casper Pedersen in isolatie zitten na in contact te zijn geweest met een personeelslid dat positief testte op COVID-19. Roche start daarom later dinsdag niet in de tweede rit, een tijdrit, van de Ronde van Catalonië (WorldTour), Pedersen kan vrijdag niet starten in de E3 SaxoBank Classic (WorldTour).