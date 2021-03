De E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke is vrijdag de eerste grote World Tour-koers op Vlaamse bodem. Intussen rijzen er twijfels over het doorgaan van Parijs-Roubaix en ook in ons land wordt er door de slechte coronacijfers gesproken over een mogelijke lockdown. In wielerland hopen ze alvast dat de koers kan doorgaan.