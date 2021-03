De Belgische Voetbalbond is een onderzoek gestart naar mogelijk gesjoemel van 1B-club Seraing met coronatests. Heeft Seraing zich in aanloop naar het bekerduel in de Croky Cup tegen Standard schuldig gemaakt aan fraude met coronatests? De Belgische voetbalbond (KBVB) is het in elk geval aan het onderzoeken.