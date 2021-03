Patro-coach Stijn Stijnen: “Azimi pakt graag uit met zijn weelde, dan word je al eens gecontroleerd”

Stijn Stijnen, coach van Patro Eisden, was maandagavond te gast in TVL Sportcafé. “Salar is iemand die hard werkt, die wild leeft en die graag in de kijker staat. Hij is wie hij is. Dan moet hij maar ondergaan wat daarbij kan komen kijken. Hij is hier ook zelden onder de indruk van.”

LEES OOK. Excentrieke miljonairbroers Azimi weer vrij, fraudeonderzoek loopt verder

“Ik heb nog contact gehad met Salar Azimi”, zei Stijnen. “Salar is momenteel op vrije voeten en dat verwondert mij ook niet. Ik ken hem als een chaotisch iemand, een persoon die graag uitpakt met de weelde die hij heeft. Tja, dan word je al eens gecontroleerd. Dat zal voornamelijk ook de zaak zijn. Bij Patro hebben we nooit iets ondervonden van dingen die Azimi verkeerd zou gedaan hebben.”

Op de vraag of het goed is voor het imago van Patro dat Azimi de club voor deze affaire verlaten heeft, was Stijnen klaar en duidelijk. “Dat zou onrespectvol zijn voor iemand die club heeft gered. Hij is iemand die hard werkt, die wild leeft en die graag in de kijker staat. Ik heb hem als vriend gezegd om daar wat stabiliteit en rust in te vinden. Hij is wie hij is. Dan moet hij maar ondergaan wat daarbij kan komen kijken. Hij is hier ook zelden onder de indruk van.”