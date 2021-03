Noah uit ‘De mol’ over kennismaking met medekandidaten: “Ben nog een buitenstaander”

Het scheelde geen haar of Noah was géén kandidaat in het nieuwe seizoen van De mol. Maar door zijn uitstekende loopwerk en goed inzicht kon hij toch een plaatsje bemachtigen. Doordat hij in het team terechtkwam, moest Jens naar huis en dat kwam hard aan voor de anderen. “Ze zeiden uiteraard dat ze mij zouden opnemen in de groep, maar ik voel dat ik nog een buitenstaander ben”, klinkt het.