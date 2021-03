Zizou Bergs (ATP 329) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op het Challengertoernooi in het Franse Lille (hardcourt/66.640 euro). De 21-jarige Peltenaar, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, versloeg de Duitser Maximilian Marterer (ATP 211), het zevende reekshoofd, na 56 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1).