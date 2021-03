Huisgeurtjes: laat je huis ook zonder poetsen lekker fris ruiken

Ongetwijfeld zijn er fans van het naar synthetische vanille ruikende gele dennenboompje, maar ik word er ongelukkig (en misselijk) van.

Gelukkig zijn er ook interieurgeuren die mijn humeur wél positief beïnvloeden. En dat is, naast een ruimte lekker doen ruiken, meteen de reden waarom je een geurkaars aansteekt wanneer je een ontspannend bad neemt. Of, gewoon zomaar, elke dag.

Je kan de geur aan de ruimte aanpassen: fruit in de keuken, bloemig in de woonkamer, ontspannende lavendel in de slaapkamer, een fris zeebriesje in de badkamer ... Ik laat me meer door mijn humeur en het seizoen leiden. In december steek ik al eens een naar dennen geurende kaars aan. De voorbije winter verlichtte de Dark Rum-kaars van Malin+Goetz in beide betekenissen de donkere start van werkdagen met zijn warme specerijengeur. Nu het lente wordt, krijg ik zin in zomerse citrus of een properewasgeur.

Huisparfum komt in verschillende vormen: (wierook)stokjes, kaarsen, amuletten, sprays, zakjes, (essentiële olie-)diffusers … Die kies je naar smaak. De ene parfumeert al wat meer dan de andere. Een amulet of zakje is handig om je kleerkast lekker te doen ruiken. Hoe meer stokjes je in een diffuser stopt, hoe intenser de geur. Hou het in een kleine ruimte als het toilet bij enkele stokjes, in de woonkamer mogen het er meer zijn. Hoe langer een geurkaars brandt, hoe intenser de geur. En opgepast: je kan allergisch reageren op interieurgeuren. Ik mag ze eigenlijk niet gebruiken door mijn parfum- en linaloolallergie.

Duurder is niet per se beter: koop gewoon wat je lekker vindt ruiken. Is dat een Arbre Magique, so be it. Maar creaties van duurdere (niche)merken zijn doorsnee verfijnder dan een geurkaars uit de supermarkt. Dit zijn alvast enkele aanraders mét een alternatief voor dat kartonnen boompje.

Fruitig

Deze wasgoedhanger doet kleine ruimtes lekker naar vijgen ruiken. Handig in je kleerkast.

Scented Oval Figuier van Diptyque, 50 euro, bij Senteurs d’Ailleurs in Brussel

Kalm

Een heerlijk geruststellende muskusgeur in een vrolijke flacon.

Not a Room Spray van Juliette has a gun, 50 euro, verkoopsinfo op luxurycosmetics.be

Vurig

Deze lucifers parfumeren snel een kamer, met onder andere den en ceder.

Geparfumeerde Lucifers in Hannibal van Officine Universelle Buly, 15 euro, vanaf eind april, bij Necessities in Antwerpen

Boodschap

Enkele druppeltjes in de wc na de grote boodschap verdoezelen vieze geurtjes.

Post-Poo Drops van Aesop, 25 euro

Onderweg

Tot acht weken een fris ruikende auto. De houder is navulbaar.

.Life is a Journey Car Perfume Fresh Eucalyptus & Rosemary van Rituals, 15,90 euro

Schol!

De geur van Aperol Spritz in een diffuser. Met limoen, bloedsinaasappel, pompelmoes, gentiaan en kaneel.

Home Diffuser Aperitivo in Terrazza van Acqua di Parma, 68 euro