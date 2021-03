Miljoenste eerste prik in ons land is gezet

De teller sprong dinsdagvoormiddag over de kaap van het miljoen, tot 1.010.181 mensen die een eerste keer ingeënt zijn met een coronavaccin. Dat komt overeen met 11 procent van de volwassen bevolking in België, zo staat op het dashboard.

Van die groep kregen er 450.896 mensen ook al hun tweede prik. Dat betekent dat 4,9 procent van de volwassenen op dit moment volledig gevaccineerd is.

De allereerste spuitjes werden op 28 december vorig jaar gezet. De primeur was voor de bewoners van drie woon-zorgcentra in België. In Vlaanderen kreeg Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woon-zorgcentrum Sint-Pieters in Puurs, de allereerste inenting.

Procentueel staat de vaccinatie het verst bij de 85-plussers. Daar kreeg bijna de helft (45,7 procent, of ruim 153.000 mensen) een eerste prik en nagenoeg een kwart (24,5 procent) ook de tweede.

Regionaal gezien gaat Vlaanderen voorop, met ruim 611.000 eerste inentingen (11,4 procent van de volwassen bevolking) en 285.000 volledig gevaccineerden (5,3 procent). In Wallonië (de Oostkantons niet meegerekend) gaat het om respectievelijk 11,3 en 4,7 procent van de volwassenen. Dan volgen de Oostkantons, met 7,7 procent eerste prikken en 4,7 procent volledig gevaccineerden, en het Brussels gewest met respectievelijk 7,2 en 2,9 procent.

“Vaccinatie betekent een inspanning waar we allemaal onze schouders moeten onderzetten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe dichter we komen bij het normale leven”, aldus Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie. “Vandaag hebben we een belangrijke symbolische mijlpaal bereikt. We hebben nog een lange weg te gaan en de campagne lijkt eerder een marathon dan een sprint, maar we kunnen langzaam denken aan volgende stappen richting de eindstreep.”