Vloekende Mark Cavendish grijpt net naast eerste zege voor Deceuninck - Quick-Step

Jakub Mareczko (Vini Zabu) heeft zich dinsdag de beste getoond in de eerste etappe van de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali (2.1), een ochtendrit van 97,8 kilometer met start en aankomst in Gatteo. De 26-jarige Italiaan haalde het in een massasprint voor de Brit Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) en de Duitser Marius Mayrhofer (Team DSM). Mareczko is meteen ook de eerste leider.

Het is voor de Italiaan zijn tweede zege van het seizoen, na de Trofej Umag (1.2) begin deze maand in Kroatië. In totaal pakte de rittenkaper in kleine etappewedstrijden al 44 overwinningen als prof. In de Internationale Wielerweek won hij ook in 2016 al eens een etappe.

Voor Mark Cavendish is het al de tweede keer deze maand dat hij net naast de overwinning grijpt. De 35-jarige Brit werd ook al tweede in de GP Monseré (1.1).

De finish:

Later dinsdag staat ook de tweede rit al op het programma in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali. Er wacht de renners een ploegentijdrit van 14 kilometer, eveneens met start en aankomst in Gatteo.